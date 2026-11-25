Vinci devient premier actionnaire de LISEA, avec une acquisition de 50,04%

Vinci Concessions SGEF.PA a annoncé mercredi une acquisition de 50,04% du capital dans LISEA, société concessionnaire de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique.

Le leader de la construction devient majoritaire avec 8,0% supplémentaire du capital de LISEA, dans le cadre de la vente de la participation détenue par la Caisse des Dépôts et Consignations.

Le montant de la transaction valorise des fonds propres de l'entreprise concessionnaire de 2,1 milliards d’euros.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)