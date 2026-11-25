Vinci devient premier actionnaire de LISEA, avec une acquisition de 50,04%

Le logo de Vinci est visible lors de la présentation des résultats annuels 2017 de l'entreprise à Paris

25 novembre (Reuters) - ‌Vinci Concessions a ​annoncé mercredi une acquisition de 50,04% du ​capital dans LISEA, ​société concessionnaire de ⁠la ligne à ‌grande vitesse Sud Europe Atlantique.

Le leader ​de ‌la construction ⁠devient majoritaire avec 8,0% supplémentaire du capital ⁠de ‌LISEA, dans le ⁠cadre de ‌la vente ⁠de la participation détenue ⁠par la ‌Caisse des Dépôts ​et ‌Consignations.

Le montant de la transaction valorise ​des fonds propres ⁠de l'entreprise concessionnaire de 2,1 milliards d’euros.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Benoit Van ​Overstraeten)