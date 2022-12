Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: devient le premier actionnaire d'OMA information fournie par Cercle Finance • 08/12/2022 à 08:51









(CercleFinance.com) - Vinci Airports a finalisé le rachat auprès de Fintech d'une participation de 29,99 % du capital d'OMA (' Grupo Aeroportuario del Centro Norte ') pour un montant total de 1,17 milliards de dollars.



Vinci Airports devient ainsi le premier actionnaire du groupe aéroportuaire mexicain.



Vinci Airports contribuera à l'exploitation de treize aéroports dans ce pays à fort potentiel de croissance.



Le trafic passagers des aéroports d'OMA est supérieur à son niveau d'avant crise sanitaire depuis le mois de juillet dernier. Au global sur les onze premiers mois de l'année - avec 21 millions de passagers accueillis à travers 170 destinations desservies - il a atteint 99 % de son niveau de 2019.





