Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: deux projets routiers remportés en Australie information fournie par Cercle Finance • 27/03/2023 à 09:15









(CercleFinance.com) - Vinci annonce que sa filiale Seymour Whyte a remporté deux nouveaux projets d'infrastructures de transport routier stratégiques dans l'Etat australien de Nouvelle-Galles du Sud, projets représentant un montant total d'environ 240 millions d'euros.



Dans le cadre d'un projet global visant à prolonger la M1 Pacific Motorway de 15 km pour réaliser le 'tronçon manquant' entre Sydney et Brisbane, Seymour Whyte va construire la section nord de cinq kilomètres de cette autoroute qui contournera la ville de Heatherbrae.



Dans l'ouest de Sydney, elle participera au projet de modernisation d'une section de longueur de 6,5 km de Mulgoa Road, une artère clé reliant la communauté de Penrith au Grand Sydney, avec un trafic de 52.000 véhicules par jour.





Valeurs associées VINCI Euronext Paris +0.55%