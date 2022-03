Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: deux nouveaux contrats en Australie information fournie par Cercle Finance • 17/03/2022 à 09:03









(CercleFinance.com) - Vinci annonce que sa filiale australienne Seymour Whyte a remporté deux nouveaux contrats dans le pays, pour lesquels elle vise l'obtention du label environnemental 'Excellent' décerné par l'Infrastructure Sustainability Council.



À Sydney, elle va réaliser, en groupement avec BMD, les travaux de l'enceinte 'côté ville' du futur aéroport Western Sydney International - Nancy-Bird Walton qui doit ouvrir en 2026, travaux pour un montant d'environ 380 millions de dollars australiens (243 millions d'euros).



À Melbourne, Seymour Whyte a été sélectionnée pour la rénovation de l'axe Healesville-Koo Wee Rup Road à l'est de la ville, projet d'un montant de 148 millions de dollars australiens (95 millions d'euros) et dont les travaux dureront deux ans et demi.





