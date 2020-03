Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : détaille son futur programme de rachat d'actions Cercle Finance • 06/03/2020 à 17:57









(CercleFinance.com) - Le groupe Vinci détaille ce soir le programme de rachat d'actions qu'il va soumettre à l'assemblée générale mixte des actionnaires du 9 avril. Ainsi, Vinci prévoit de rachater 10% au maximum du nombre des actions composant son capital, au cours de la période de dix-huit mois allant du 9 avril 2020 au 8 octobre 2021. Le prix maximum d'achat sera de 130 euros, pour un montant maximal des achats autorisés de 2 milliards d'euros.

