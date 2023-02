Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Vinci: détaille ses perspectives pour l'exercice 2023 information fournie par Cercle Finance • 14/02/2023 à 18:00

(CercleFinance.com) - Vinci présente ses perspectives 2023, une année que la société indique aborder 'avec confiance'.



A ce stade, hors événements exceptionnels, le Groupe envisage pour 2023 une nouvelle progression de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel, 'd'une ampleur toutefois plus modeste que celle observée en 2022'.



Ainsi, malgré la hausse sensible des frais financiers, son résultat net devrait être légèrement supérieur à son niveau de 2022.



Lee cash-flow libre du Groupe pourrait s'établir - en première approche - dans une fourchette de 4,0 à 4,5 milliards d'euros en 2023, rapporte la société.



Plus en détail, Vinci Autoroutes prévoit, sur l'ensemble de l'année, un niveau de trafic du même ordre que celui de 2022 ;



De son côté, Vinci Airports anticipe une poursuite du redressement de son trafic passagers - sans pour autant retrouver au global son niveau de 2019 dès 2023 en raison de la reprise plus tardive observée en Asie - et une nouvelle amélioration de ses résultats opérationnels.