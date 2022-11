Vinci désigné pour la réalisation d'une ligne de métro au Canada

Acteur de référence pour la réalisation d'infrastructures de mobilité en Amérique du Nord, Vinci Construction confirme son ancrage au Canada. Ce nouveau projet majeur consacre l'expertise de l'entreprise en matière de mobilité urbaine, laquelle est déjà à l’œuvre sur le contrat de conception-construction- financement en cours à Ottawa, pour l'extension de la ligne de la Confédération, couvrant 27,5 km de voies nouvelles, 16 gares et les ouvrages associés.

Ontario Line est un projet d'infrastructure majeur pour réduire la congestion, les temps de trajet et soutenir le développement durable dans la ville de Toronto. 227 000 habitants se retrouveront à proximité du métro, qui accueillera 388 000 usagers quotidiens en 2041. La nouvelle ligne contribuera également à diminuer sensiblement le trafic routier et les émissions de gaz à effet de serre associées, avec 28 000 véhicules évités chaque jour.

Le contrat, d'une valeur de 6 milliards de dollars canadiens (4,4 milliards d'euros), porte sur le financement, la conception et la construction du génie civil – hors équipements ferroviaires – d'un tunnel bitube de 2 x 6 km, et la réalisation tous corps d'état de 7 nouvelles stations. Le financement, pour partie mobilisé par le constructeur, comprend une facilité bancaire mobilisant un pool international de onze banques, dont trois canadiennes. La durée prévue des travaux est de 89 mois, pour une réception de l'ouvrage en 2030.

