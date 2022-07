Vinci : des résultats en hausse et des perspectives confirmées

(AOF) - Vinci a confirmé tabler "sur un résultat net 2022 supérieur à son niveau de 2019" après avoir vu l'ensemble de ses résultats progresser au titre du premier semestre, enregistrant une hausse de son bénéfice net part du groupe de 1,9 milliard d'euros, contre 682 millions d'euros sur la même période de 2021. Son résultat opérationnel sur activité ressort à 2,9 milliards d'euros, contre 1,6 milliard au premier semestre 2021. La marge correspondante s'est inscrite à 10,1%, contre 7,1% un an auparavant.

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe de construction et de concessions s'est établi à 28,52 milliards d'euros, en hausse de 26% en données publiées et de 12% en données comparables.

Vinci a confirmé ses autres perspectives pour 202, misant sur une nouvelle croissance de l'activité de Vinci Energies, sur une amélioration de la marge opérationnelle de Vinci Construction et sur des revenus de 5,5 milliards d'euros pour Cobra IS, l'entité issue du rachat des activités dans l'énergie de la société espagnole ACS, fin 2021. Dans les concessions, l'entreprise anticipe un trafic supérieur à celui de 2019 pour Vinci Autoroutes.

Vinci espère à présent pour Vinci Airports un trafic sur l'ensemble de l'année proche de 70% de son niveau de 2019, conduisant à un résultat net et cash-flow libre positifs pour cette division. Ces objectifs s'entendent "hors reprise épidémique", a précisé la société.

Vinci a par ailleurs annoncé le versement d'un acompte sur dividende au titre de l'exercice 2022 de 1 euro par action, qui sera versé le 17 novembre.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Inquiétude et prudence

La Capeb se veut prudente dans ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Elle table sur une croissance de l'activité comprise entre 1,5 et 2,5 % en 2022 du fait des incertitudes économiques et de la hausse des prix. De son côté la Fédération française du bâtiment (FFB) affiche ses inquiétudes quant à la chute des ventes de logements neufs pour 2023. Elle appelle également à mesurer l'impact de la transition écologique et numérique sur la filière. La norme RE2020 engendrerait ainsi des surcoûts de 5 à 12%. Elle souhaiterait voir instauré un " Conseil national de la construction " en rappelant que le secteur a créé plus de 8.000 emplois durant le premier trimestre.