Vinci décroche un nouveau contrat en Nouvelle-Zélande

(AOF) - HEB Construction, filiale de Vinci Construction en Nouvelle-Zélande, va réaliser en groupement avec Fulton Hogan la conception et la construction du Takitimu North Link, au sud-est d’Auckland. Les travaux, d’un montant de 655 millions de dollars néo-zélandais (391 millions d’euros), dureront environ cinq ans. Ils recouvrent la construction d’une nouvelle route à 2x2 voies, ainsi qu’une voie dédiée aux vélos et aux piétons, d'une longueur de 6,8 km. Ce projet inclut la réalisation de huit ponts, 29 ponceaux et huit détournements de cours d’eau.

Le chantier emploiera jusqu'à 400 personnes au plus fort de l'activité.

Ce projet routier vise à soutenir le développement urbain de la région en améliorant son accessibilité. Il permettra en outre de soulager les villes voisines du trafic de poids lourds et améliorera ainsi leur sécurité.

