Vinci : décroche jusque vers 102,9E, les 101,44E à portée information fournie par Cercle Finance • 10/06/2024 à 15:28









(CercleFinance.com) - Vinci décroche sous les 110E, le plancher du 25 avril puis comble le 'gap' des 108,06E (14/11/2023) et en s'enfonçant sous les 103E, se rapproche à grand pas des 101,44E ('gap' du 26/10/2023).





Valeurs associées VINCI 104.85 EUR Euronext Paris -5.33%