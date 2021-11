Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : décroche de -8% vers 83,6E information fournie par Cercle Finance • 26/11/2021 à 11:25









(CercleFinance.com) - Vinci décroche de -8% vers 83,6E, enfonçant l'espace de quelques minutes le plancher des 84,25E du 20 septembre. Afin d'éviter une correction plus profonde en direction de 81,58E ('gap' du 4 février) puis des 76,5E, il faudra préserver le plancher estival des 85,70E du 19 juillet.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris -6.44%