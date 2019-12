Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : début d'une opération d'actionnariat salarié Cercle Finance • 31/12/2019 à 08:03









(CercleFinance.com) - Vinci annonce le début de la période de souscription, laquelle se déroulera du 1er janvier au 30 avril 2020, des salariés aux parts à émettre par le FCPE Castor Relais 2020/1, dans le cadre d'une augmentation de capital réservées aux salariés. Le prix d'émission des actions nouvelles à émettre est fixé à 92,83 euros et le nombre maximal d'actions nouvelles à émettre ne pourra excéder la limite fixée par l'assemblée générale des actionnaires du 17 avril dernier. Le FCPE Castor Relais 2020/1 souscrira aux actions nouvelles de Vinci à émettre à la fin du mois de mai 2020. Leur admission aux négociations sera demandée immédiatement après leur création et elles porteront jouissance du 1er janvier 2020.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris -0.28%