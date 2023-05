Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: début d'un programme immobilier à Suresnes information fournie par Cercle Finance • 10/05/2023 à 15:22









(CercleFinance.com) - Vinci Immobilier et Brownfields annoncent avoir lancé les travaux du projet mixte Métamorphose à Suresnes (Hauts de Seine) et signé la VEFA (vente en état futur d'achèvement) de la première résidence de coliving Bikube en Île-de-France.



D'une surface totale de 27.000 m², ce programme se composera de 10 bâtiments et comptera 238 logements, une résidence Bikube, un hôtel 4 étoiles, un commerce, une crèche privée et un parking de 436 places.



La commercialisation d'une première tranche de logements a débuté avec succès le 18 mars et sera suivie d'une seconde phase en début d'année prochaine. La résidence Bikube, filiale de Vinci Immobilier, ouvrira ses portes début 2026.





Valeurs associées VINCI Euronext Paris -0.55%