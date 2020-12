Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : de l'énergie pour des familles isolées au Brésil Cercle Finance • 23/12/2020 à 17:15









(CercleFinance.com) - Omexom G&D (Vinci Energies International & Systems) a signé un contrat avec Energisa pour livrer des systèmes de production d'énergie à plus de 2 000 familles isolées vivant dans le Pantanal Mato-Grossense. Il s'agit d'une région de l'État du Mato Grosso do Sul au Brésil. Le projet fournira 2 090 systèmes de production d'énergie isolée et renouvelable, soit un par famille, ainsi que les services requis pour l'installation (conception, ingénierie, fourniture, logistique, mise en service et formation). Les travaux, commencés à l'automne, se termineront au troisième trimestre 2022.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris +2.09%