Vinci : dans le vert, les avis des analystes

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 2% après l'annonce d'un résultat net part du groupe en hausse de 9,3% à 3.260 millions d'euros en 2019 et un résultat opérationnel sur activité (ROPA) en croissance de 14,8% à 5,7 milliards, représentant 11,9% du chiffre d'affaires contre 11,5% en 2018.

Le PER 2020 est de l'ordre de 15 fois, pour un rendement attendu de l'ordre de 3,5%.

Le chiffre d'affaires augmente de 10,4% à 48,1 milliards d'euros, dont une croissance organique de 5,4%. Le CA concessions ressort à 8,5 milliards, en hausse de 17,7%, tandis que le CA contracting s'élève à 38,9 milliards, en croissance de 8,7%.

Vinci propose un dividende de 3,05 euros par action au titre de 2019 et 'peut envisager pour 2020 de nouvelles progressions de son chiffre d'affaires et de son résultat', qui 'devraient toutefois être plus limitées qu'en 2019.

Au global, le résultat net annuel est proche des attentes à 3 260 ME (contre 3 297 ME attendu). Les analystes confirment leur opinion Neutre sur la valeur et l'objectif de 103 E. ' Vinci confirme une nouvelle fois la solidité de son business model mais nous trouvons que la valorisation est désormais exigeante avec des interrogations sur l'utilisation du cash (quelles cibles ?) ' précise le bureau d'études.

Oddo estime que l'excellente surprise de la publication vient de la génération de cash-flow qui progresse de 1 MdE à 4 201 ME alors que les analystes attendaient un léger tassement (3 055 ME).

' La croissance du trafic autoroutier est de 14.8% au 4ème trimestre '. Oddo souligne aussi le redressement de la marge Construction au 2ème semestre.

' Comme attendu, la guidance pour 2020 est assez prudente (et vague...), le groupe attendant ' de nouvelles progressions de son chiffre d'affaires et de son résultat ' ' toutefois plus limitées qu'en 2019, en raison d'une base de comparaison particulièrement exigeante ' ' explique Oddo.

Barclays s'attendait à la plus forte croissance du trafic autoroutier au 4ème trimestre 2019 (en hausse de +14,8%) suite aux manifestations des gilets jaunes et en raison des grèves des chemins de fer français.

Les analystes s'attendaient aussi à un trimestre robuste pour un trafic Aéroports en hausse de + 5,3%.

Le bureau d'analyses indique que le point d'attention est également le dividende de cette année (que Barclays a augmenté de 17% au cours de l'exercice), car la société pourrait enfin revoir sa politique de distribution.

L'objectif de cours de Barclays progresse à 99 E (contre 93 E) avec une recommandation ' pondérer en ligne ' principalement en raison de la mise à niveau des bénéfices.