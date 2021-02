Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : dans le vert avec des propos d'analyste Cercle Finance • 08/02/2021 à 16:02









(CercleFinance.com) - Vinci gagne près de 2% sur fond de propos favorables d'Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 93 à 98 euros, ajustant ses estimations afin de prendre en compte 'l'excellente performance 2020'. S'il ajuste légèrement ses estimations sur les concessions, l'analyste relève celles sur le contracting, se disant 'très confiant sur la dynamique des activités de Vinci, à l'exception de Vinci Airports', et juge la valorisation 'très attractive' avec un rendement FCF 2021 de 7%.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris +1.40%