Vinci : convention avec un PSI pour des rachats d'actions Cercle Finance • 03/01/2020 à 07:52









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions, Vinci annonce avoir signé le jeudi 2 janvier une convention d'achat d'actions avec un prestataire de service d'investissement (PSI). Aux termes de la convention, ce PSI vendra à Vinci, au plus tard au 27 mars 2020, une quantité d'actions dans la limite de 250 millions d'euros, à un prix moyen déterminé sur la base des cours constatés durant de la convention, avec une décote garantie.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris -0.82%