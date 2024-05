Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci: contrat renouvelé avec la ville de Milton Keynes information fournie par Cercle Finance • 28/05/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Vinci indique que la ville de Milton Keynes, située dans le comté du Buckinghamshire au Royaume-Uni, a renouvelé le contrat d'entretien et d'amélioration de ses infrastructures routières à Ringway, filiale locale de Vinci Construction.



D'un montant annuel d'environ 29 millions d'euros (environ 25 millions de livres sterling), ce nouveau contrat prendra effet en septembre 2024 pour une période initiale de huit ans, avec deux périodes de prolongation possibles de deux ans chacune.



Il comprend tous les travaux d'entretien courant et cyclique des routes, les inspections de sécurité, les interventions d'urgence ainsi que diverses améliorations routières sur les 1.100 km de chaussées et 1.800 km de voies piétonnes de cette ville.





