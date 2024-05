Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci: contrat remporté pour l'aéroport de Melbourne information fournie par Cercle Finance • 30/05/2024 à 09:25









(CercleFinance.com) - Vinci annonce avoir remporté, pour sa filiale australienne Seymour Whyte, un nouveau contrat de travaux pour l'aéroport de Melbourne en Australie, un contrat de construction d'une valeur de 159 millions de dollars australiens (soit environ 96 millions d'euros).



Le projet, visant à améliorer les accès à l'aéroport, englobe le réaménagement du parvis de la plateforme ainsi que la construction d'un viaduc routier de 550 m et de 18 travées, un ouvrage d'art qui séparera le trafic automobile individuel et commercial.



Les travaux, qui seront achevés en 2026, intègrent des objectifs environnementaux tels que la réutilisation de tous les remblais excavés sur le site de l'aéroport. Ce projet s'inscrit dans la continuité d'une première phase de travaux réalisés par Seymour Whyte en 2023.





Valeurs associées VINCI 114.40 EUR Euronext Paris +1.10%