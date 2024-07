Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci: contrat pour un site sidérurgique à l'hydrogène vert information fournie par Cercle Finance • 16/07/2024 à 09:23









(CercleFinance.com) - Vinci annonce que sa filiale Cobra IS a été retenue par SMS Group GmbH pour réaliser des travaux d'une partie du complexe industriel de l'aciériste Thyssenkrupp Steel Europe à Duisbourg, en Allemagne, un contrat d'une valeur de 74 millions d'euros.



'Doté d'une capacité de production annuelle de 2,5 millions de tonnes de minerai de fer préréduit, c'est le premier site en Allemagne conçu pour fonctionner exclusivement à l'hydrogène vert', souligne le groupe de BTP et de concessions.



Ce projet marque ainsi une étape majeure dans la transition d'une industrie à très forte empreinte carbone vers des technologies écologiquement responsables. Il évitera chaque année jusqu'à 3,5 millions de tonnes d'émissions de CO2.





