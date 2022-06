Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: contrat pour la ligne 18 du Grand Paris information fournie par Cercle Finance • 14/06/2022 à 18:16









(CercleFinance.com) - Eiffage Énergie Systèmes et Vinci Energies vont réaliser le réseau multiservices et les systèmes de surveillance de la ligne 18 du Grand Paris Express pour un montant de 60 millions d'euros.



Le contrat porte sur la fourniture, l'installation et la maintenance du réseau multi-services et des systèmes de surveillance des espaces de la ligne 18 du Grand Paris Express.



Le marché attribué par la Société du Grand Paris porte sur l'ensemble de la ligne 18, axe majeur du Grand Paris Express reliant l'aéroport d'Orly à la gare Versailles Chantiers, qui compte 35 kilomètres de voies, 10 gares et une inter-station de 8 kilomètres.



L'intégration complète se répartit en 3 phases avec des mises en service planifiées progressivement jusqu'en 2030.





