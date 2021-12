Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: contrat pour la future gare de Noisy-Champs information fournie par Cercle Finance • 20/12/2021 à 09:05









(CercleFinance.com) - Vinci Construction annonce que la Société du Grand Paris lui a attribué la réalisation des travaux d'aménagement de la future gare de Noisy-Champs, gare de correspondance entre les futures lignes 15 Sud et 16 et la ligne A du RER, et d'infrastructures annexes.



Les travaux, d'un montant de 82 millions d'euros, démarreront en juin 2022. Ils comprennent les aménagements tous corps d'état des futures lignes 15 Sud et 16 dans le secteur de Noisy-Champs.



Ce projet, qui emploiera jusqu'à 200 personnes, s'inscrit dans la continuité des travaux de génie civil confiés en 2017 au groupement piloté par Vinci Construction pour la partie gare et avant-gare dans le cadre du Grand Paris Express.





