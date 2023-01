Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Vinci: contrat pour l'Hôtel des Polices de Nice information fournie par Cercle Finance • 27/01/2023 à 15:30

(CercleFinance.com) - Vinci annonce que le ministère de l'Intérieur, en association avec la Ville de Nice, a confié à sa filiale Dumez Côte d'Azur et à l'agence d'architecture Wilmotte & Associés, un contrat de 178 millions d'euros pour la réalisation de l'Hôtel des Polices de la ville.



Cette opération réunira sur plus de 50.000 m², les services de Police nationale et municipale, soit 2.000 personnes, dans un bâtiment unique. Elle comprendra une reconversion et une extension de l'ancien hôpital Saint-Roch, ainsi qu'une forte démarche environnementale.



Les travaux ont démarré en janvier 2023 et s'achèveront en décembre 2025. Le chantier emploiera jusqu'à 500 personnes et favorisera le recours aux PME locales. 10% des heures travaillées seront par ailleurs effectuées en insertion sociale.