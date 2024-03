Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci: contrat ferroviaire de 700 ME avec SNCF Réseau information fournie par Cercle Finance • 11/03/2024 à 18:03









(CercleFinance.com) - Vinci fait savoir que SNCFRéseau a attribué à VINCI Construction - à travers sa filiale ETF - le lot 4 du marché de régénération industrielle, dans le cadre du programme de transformation et de modernisation du réseau ferroviaire national.



D'un montant de 700 millions d'euros le projet porte sur le renouvellement de plus de 800 km de voies et de ballast sur l'ensemble du territoire français d'ici fin 2030.



Les travaux seront réalisés à l'aide de plusieurs trains-usines mobiles, régénérant les voies à des cadences industrielles appelées ' suites rapides '.150000 heures d'insertion et de formation seront effectuées au cours des sept ans de travaux à venir.









