Vinci : contrat de réaménagement du port de Melbourne

(CercleFinance.com) - Vinci annonce que Seymour Whyte, filiale australienne de Vinci Construction, aremporté le contrat de conception-construction du réaménagement des infrastructures ferroviaires et routièresdu port de Melbourne- premier port de marchandises du pays. D'un montant d'environ 77 ME, ce projetde type ECI (EarlyContractor Involvement) permettra d'accroître la part du transport ferroviaire de conteneurs et ainsi de désengorgerla villede Melbourne. La phase travaux doit s'étendred'octobre 2021 à 2023, précise Vinci.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris +3.73%