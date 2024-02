Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci: contrat de raccordement électrique au Havre information fournie par Cercle Finance • 02/02/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Vinci annonce s'être vu attribuer par Haropa Port, la mise en oeuvre d'un système de raccordement électrique en haute tension des paquebots sur trois quais destinés à l'accueil croisière de la pointe de Floride de Haropa Port - Le Havre, un projet de 25 millions d'euros.



Il porte sur la réalisation clés en main d'une centrale de conversion de courant électrique raccordée au réseau public de distribution pour alimenter les bateaux de croisière, la modification d'un hangar technique et les travaux de génie civil associés.



Le raccordement électrique de navires à quai est une solution d'alimentation électrique des navires à partir du réseau local, réduisant ainsi leur dépendance aux générateurs diesel embarqués. Elle est destinée à devenir la norme en Europe d'ici 2030.





