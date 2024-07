Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci: contrat de plateformes de conversion en mer du Nord information fournie par Cercle Finance • 17/07/2024 à 18:03









(CercleFinance.com) - Vinci fait savoir que le groupement composé de Dragados Offshore - filiale de Cobra IS - et de Siemens Energy s'est vu attribuer par l'opérateur allemand de réseaux électriques 50Hertz un contrat de 2,9 milliards d'euros pour la conception, la construction et l'installation de deux stations de conversion électrique en mer du Nord pour une capacité de 2 GW.



Pour rappel, Cobra IS est une filiale espagnole de Vinci.



Ce projet comprend une plateforme de conversion offshore, qui permettra de convertir le courant alternatif produit par le parc éolien LanWin 3 en courant continu haute tension.



Par ailleurs, une station terrestre (onshore), située à Schwerin dans le nord-est de l'Allemagne, convertira ce courant continu en courant alternatif. Celui-ci sera ensuite injecté dans le réseau électrique pour être transporté puis distribué dans le sud du pays.





