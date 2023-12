Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci: contrat de modernisation d'un barrage en Australie information fournie par Cercle Finance • 22/12/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - Vinci indique avoir remporté, via sa filiale locale Seymour Whyte, un contrat de plus de 86 millions d'euros pour la modernisation du barrage Cressbrook à Toowoomba, situé près de Brisbane dans l'Etat du Queensland en Australie.



Seymour Whyte va réaliser, en groupement avec la société d'ingénierie SMEC, ce contrat qui vise à augmenter les capacités du barrage afin de protéger des inondations la région de Toowoomba, tout en renforçant la résilience climatique de l'infrastructure.



Les travaux, d'une durée d'environ deux ans, englobent la rénovation des routes d'accès, l'élargissement du déversoir en béton, l'amélioration du système de filtration du barrage ainsi que l'élévation de la crête du barrage.





