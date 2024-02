Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci: contrat de démantèlement nucléaire en Suède information fournie par Cercle Finance • 02/02/2024 à 09:23









(CercleFinance.com) - Vinci annonce que le groupe énergétique suédois Vattenfall a attribué à sa filiale Nuvia, un important contrat d'une durée de six ans dans le cadre du démantèlement des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de Ringhals, en Suède.



Nuvia sera en charge de démanteler, contrôler et trier tous les matériaux, y compris radioactifs, présents à l'intérieur des bâtiments des réacteurs concernés. Les travaux, prévus de 2025 à 2031, mobiliseront jusqu'à 400 personnes.



Située au sud de Göteborg, la centrale de Ringhalsa a produit 220 TWh d'électricité entre sa mise en service (1976) et l'arrêt définitif de l'unité 1 (2020). Les deux autres réacteurs -Ringhals 3 et 4- assurent toujours environ 12% de la production d'électricité du pays.





