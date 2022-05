Vinci: contrat de 535 ME autour du tunnel du Femern information fournie par Cercle Finance • 30/05/2022 à 18:15

(CercleFinance.com) - VINCI annonce avoir signé, via sa filiale Cobra IS,un contrat de plus de 535 ME portant sur les installations électromécaniques du tunnelduFemern, un projet qui doit permettre de relier le Danemark et l'Allemagne en 7 mn en train ou 10 mn en voiture à compter de 2029.



LeFemernsera ainsile plus long tunnel immergé routier et ferroviaire du monde,situéà 40mètres sous la surface de la mer Baltique.



Le contrat en question porte principalement sur la réalisationdesystèmes de ventilation, d'éclairage et de sécuritéde l'ouvrage.



'Il s'y ajoutela maintenance des systèmes électromécaniques dans les cinq galeries du tunnel-deux pour la route, deux pour le train à grande vitesse et une galerie de service-sur lessix prochaines années', précise Vinci.



Cobra IS a proposédans son offredes solutions économes en énergie et respectueuses du climat qui permettrontd'exploiterletunnel avec 100% d'énergie renouvelable.