Vinci : contrat de 263 millions d'euros au Canada

(AOF) - Vinci Construction, à travers sa filiale de terrassement dédiée aux grands projets, va réaliser le réservoir d'eau de Springbank, situé 15 km à l'ouest de Calgary, pour le compte de la province canadienne de l'Alberta. Les travaux, dont le montant s'élève à 379 millions de dollars canadiens (263 millions d'euros), devraient durer 3 ans. Ce projet permettra de protéger les habitants de Calgary et ses alentours en détournant et en stockant temporairement les eaux de la rivière Elbow lors des crues, afin d'éviter les inondations, telles que celles intervenues en 2013.

"Le projet de Springbank témoigne de l'expertise de Vinci Construction dans le secteur des infrastructures contribuant à la résilience climatique, pour accompagner le développement durable des territoires. Il vient renforcer l'ancrage local de Vinci au Canada, où le groupe emploie plus de 5 200 collaborateurs et a réalisé 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2021", a souligné le groupe de construction et de concessions dans un communiqué.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Report de la filière de recyclage des déchets

Les professionnels considèrent que l’assujettissement à l'écocontribution des matériaux et produits de construction afin de recycler les déchets du bâtiment pourrait renchérir les prix de 5% à 10%, ce qui est bien supérieur aux 2,5% à 3% estimés par l'Agence de la transition écologique. Par ailleurs, les artisans du bâtiment doivent connaître suffisamment à l'avance le montant des écocontributions à payer sur leurs achats, pour en tenir compte dans leur devis. Or il n'existe encore aucun barème des écocontributions. Face au choc inflationniste et en tenant compte du retard pris, la nouvelle filière devrait démarrer de façon opérationnelle à partir de 2023 et monter en puissance sur trois à quatre ans.