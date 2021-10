Vinci : contrat dans le cadre du Grand Paris Express

(CercleFinance.com) - Vinci annonce ce soir que la Société du Grand Paris a attribué à Chantiers Modernes Construction (VINCI Construction) la construction à Palaiseau (91) du centre d'exploitation et de maintenance du matériel roulant de la future ligne 18 du Grand Paris Express, lequel reliera le pôle de recherche et développement de Paris-Saclay à l'aéroport d'Orly et à Versailles.

S'étirant sur environ 64 000 m², le projet comprendra un site de maintenance des infrastructures, un poste de commandement centralisé ainsi que des postes techniques.

D'un montant de 82 millions d'euros - dont 20 % confiés à des PME -, le contrat porte sur des travaux de voirie et réseaux divers (VRD), de terrassement, de gros oeuvre, ainsi que sur le clos couvert, les corps d'états secondaires et techniques, et la réalisation des équipements industriels.