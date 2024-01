Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci: contrat d'infrastructures électriques au Sénégal information fournie par Cercle Finance • 12/01/2024 à 09:03









(CercleFinance.com) - Vinci Energies annonce avoir signé avec la Société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec) un contrat de 200 millions d'euros pour la réalisation d'un ensemble d'infrastructures de transport et de distribution d'électricité.



Ces travaux, d'une durée de trois ans, comprennent le déploiement de 1350 km de lignes de transport d'électricité aériennes et souterraines en haute et très haute tension, ainsi que la réalisation de huit postes de transformation en très haute tension.



Ce projet, dont le financement bénéficie du soutien des autorités françaises, vise à renforcer la capacité énergétique du Sénégal de manière durable à horizon 2026 et à renforcer l'accès universel à l'électricité.





