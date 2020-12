Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : contrat autoroutier en Tchéquie avec Meridiam Cercle Finance • 07/12/2020 à 08:17









(CercleFinance.com) - Vinci annonce que son groupement à parts égales avec Meridiam, avec Vinci Highways comme mandataire, a été désigné attributaire pressenti en République tchèque du contrat de PPP (partenariat public-privé) de l'autoroute D4 reliant P?íbram à Písek. Le projet consiste à concevoir, financer, construire, exploiter et assurer la maintenance d'une nouvelle autoroute de 32 km et réhabiliter en 2x2 voies une infrastructure existante sur 17 km, pour améliorer la connexion entre la Bohême du Sud et Prague. D'une durée de 28 ans (dont quatre années de travaux environ), le projet représente un investissement de l'ordre 16,5 milliards de couronnes tchèques. La conception et la construction seront réalisées par Eurovia CS, filiale tchèque d'Eurovia.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris -2.06%