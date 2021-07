Vinci continue de se reprendre mais la pandémie n'est pas finie

(AOF) - Vinci a réalisé un bénéfice de 682 millions d'euros au premier semestre 2021, après une perte de 294 millions l'an passé à la même époque. Le résultat opérationnel sur activité a quant à lui été multiplié par 6 à 1,598 milliard d'euros, soit une marge de 7,1% (+5,7 points), mais il reste en deçà de son niveau du premier semestre 2019 (2,289 milliards d'euros). L'EBITDA représente pour sa part 13,9% du chiffre d'affaires (+4,2 points) et atteint 3,13 milliards d'euros (+73,7%).

Le chiffre d'affaires consolidé du semestre s'élève à 22,6 milliards d'euros, en hausse de 22,3 % à structure réelle. Le rebond est particulièrement marqué en France, où l'activité avait été fortement affectée suite à l'entrée en premier confinement le 17 mars 2020. La part du chiffre d'affaires réalisé à l'international s'établit à 45 %.

"L'activité et les résultats de VINCI Energies et de VINCI Construction ont atteint des niveaux remarquables, supérieurs à ceux de 2019. Les prises de commandes sont restées bien orientées et le carnet a atteint un nouveau record, conférant au Groupe une visibilité appréciable pour aborder l'après crise sanitaire", a précisé Xavier Huillard, le PDG du groupe de construction.

"Pour Vinci Autoroutes, si le trafic des poids lourds s'est montré dynamique, celui des véhicules légers est resté affecté par le maintien de certaines mesures restrictives aux déplacements, leur levée progressive début mai s'est traduite par une remontée rapide du trafic, qui atteint désormais un niveau supérieur à celui de 2019", a-t-il poursuivi.

Pour Vinci Airports, le trafic est resté faible, à l'image du secteur aérien. Il devrait le rester pour le reste de l'exercice du fait des restrictions persistantes dans certains pays. Le groupe s'attend toutefois à des performances de VINCI Energies et VINCI Construction supérieures à leurs niveaux d'avant crise sanitaire, ainsi qu'à la poursuite du redressement du trafic de VINCI Autoroutes.

Enfin, le Conseil d'administration du groupe a approuvé le paiement d'un acompte sur dividende au titre de l'exercice 2021 d'un montant de 0,65 euro par action. Il sera versé en numéraire le 18 novembre 2021 (date de détachement du coupon : 16 novembre 2021).

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des pratiques qui évoluent face au défi climatique

Le secteur de la construction est actuellement responsable de près de la moitié de la consommation d'énergie et d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre en France. Face au défi climatique, les professionnels du bâtiment se réinventent, avec notamment une place grandissante accordée à la nature et aux espaces végétalisés et l'emploi de matériaux bio sourcés ou géosourcés (bois, paille, chanvre, ouate de cellulose, liège, lin, chaume, herbe de prairie, ...).

Néanmoins, dans le neuf, les normes toujours plus nombreuses, représentent une contrainte forte. D'ailleurs, la Fédération Française du Bâtiment juge irréaliste la nouvelle norme environnementale RE 2020, qui doit entrer en vigueur en juillet 2021. Cette nouvelle norme vise à réduire la consommation énergétique d'un bâtiment neuf de 30 % par rapport à l'actuelle norme thermique RT2012 mais aussi ses émissions carbone. Le secteur demande son report d'au moins six mois.