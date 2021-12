Vinci construira le futur siège régional de Lidl dans le Pas-de-Calais

(AOF) - L’enseigne de distribution Lidl France a confié à un groupement d’entreprises composé de filiales de Vinci Construction et de Vinci Energies la réalisation d’une plateforme logistique et des bureaux de son siège régional à Saint-Augustin dans le Pas-de-Calais. Le contrat porte sur la réalisation de 55 000 m² d’entrepôt et de chambres froides et de 4 000 m² de bureaux. Les travaux, d’un montant d’environ 79 millions d’euros, devraient durer 22 mois.

Avec les différentes actions mises en place dans les phases de conception et de réalisation, l'émission de 5 000 tonnes d'équivalent CO2 devrait être évitée sur cette opération. En exploitation, 8 700 m² de panneaux photovoltaïques de la toiture de la plateforme couvriront une partie des besoins énergétiques de l'ensemble immobilier, qui vise la labellisation BREEAM niveau "very good".

