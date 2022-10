Vinci Construction remporte un contrat de 73 millions d'euros en Ouganda

(AOF) - Sogea-Satom et Vinci Construction Grands Projets, filiales de Vinci Construction, ont été retenues pour la conception-construction d’infrastructures d'alimentation en eau potable dans le district de Mbarara, situé dans le sud-ouest de l’Ouganda. Ce projet sera développé pour le compte de la société publique National Water and Sewage Corporation.

Initié par le ministère de l'Eau et de l'Environnement ougandais et financé par l'Agence Française de Développement, ce projet clé en main d'une valeur de 73 millions d'euros porte sur la construction d'une prise d'eau sur la rivière Kagera, d'une usine de traitement d'eau potable, d'une usine de traitement d'eau potable d'une capacité de 30 000 mètres cubes par jour, d'une station de surpression et la pose de 62 kilomètres de canalisations.

Inquiétude et prudence

La Capeb se veut prudente dans ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Elle table sur une croissance de l'activité comprise entre 1,5 et 2,5 % en 2022 du fait des incertitudes économiques et de la hausse des prix. De son côté la Fédération française du bâtiment (FFB) affiche ses inquiétudes quant à la chute des ventes de logements neufs pour 2023. Elle appelle également à mesurer l'impact de la transition écologique et numérique sur la filière. La norme RE2020 engendrerait ainsi des surcoûts de 5 à 12%. Elle souhaiterait voir instauré un " Conseil national de la construction " en rappelant que le secteur a créé plus de 8.000 emplois durant le premier trimestre.