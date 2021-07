VINCI Construction remporte le contrat du lot 2 de la liaison ferroviaire Lyon-Turin

(AOF) - Dans le cadre de la construction du tunnel de 57,5 km qui reliera Saint-Jean-de-Maurienne en France, à Suse en Italie, le maître d'ouvrage Tunnel Euralpin Lyon-Turin (TELT) a attribué au groupement d'entreprises piloté par Vinci Construction Grands Projets le contrat du lot 2. D'un montant de 1,43 milliard d'euros, celui-ci porte sur un tronçon de 23 km de tunnel bitube entre Saint-Martin-la-Porte et Modane, en Savoie. Les travaux comprennent le creusement de 25 km de tunnel avec trois tunneliers, de 21 km de tunnel en méthode conventionnelle et de 71 rameaux de sécurité et diverses galeries.

Le chantier, d'une durée supérieure à cinq ans, emploiera jusqu'à 1 650 personnes.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des pratiques qui évoluent face au défi climatique

Le secteur de la construction est actuellement responsable de près de la moitié de la consommation d'énergie et d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre en France. Face au défi climatique, les professionnels du bâtiment se réinventent, avec notamment une place grandissante accordée à la nature et aux espaces végétalisés et l'emploi de matériaux bio sourcés ou géosourcés (bois, paille, chanvre, ouate de cellulose, liège, lin, chaume, herbe de prairie, ...).

Néanmoins, dans le neuf, les normes toujours plus nombreuses, représentent une contrainte forte. D'ailleurs, la Fédération Française du Bâtiment juge irréaliste la nouvelle norme environnementale RE 2020, qui doit entrer en vigueur en juillet 2021. Cette nouvelle norme vise à réduire la consommation énergétique d'un bâtiment neuf de 30 % par rapport à l'actuelle norme thermique RT2012 mais aussi ses émissions carbone. Le secteur demande son report d'au moins six mois.