Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: concession de l'aéroport de Tahiti remportée information fournie par Cercle Finance • 12/09/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - Vinci Airports annonce avoir été désigné par l'Etat, candidat attributaire pour une durée de 40 ans de la concession de l'aéroport de Tahiti Faa'a, principale porte d'entrée de la Polynésie française avec 1,5 million de passagers accueillis en 2019.



La nouvelle société concessionnaire, détenue à hauteur de 51% par Vinci Airports et 49% par la Polynésie française, sera en charge de l'exploitation de l'aéroport, ainsi que de travaux destinés à améliorer la qualité de service et l'efficacité opérationnelle.



Dans cette nouvelle concession, sa première pour dans une collectivité d'Outre-Mer, Vinci Airports mettra en oeuvre des mesures d'efficacité énergétique et des solutions innovantes pour permettre à l'aéroport d'atteindre le Zéro Emission Nette de carbone (scopes 1 et 2).





Valeurs associées VINCI Euronext Paris 0.00%