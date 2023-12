Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci: concession aéroportuaire renouvelée en RepDom information fournie par Cercle Finance • 22/12/2023 à 09:22









(CercleFinance.com) - Vinci a annoncé vendredi le renouvellement pour 30 ans de son contrat de concession aéroportuaire conclu avec le gouvernement de la République dominicaine.



Le groupe français, concessionnaire depuis 2016 de six aéroports dominicains à travers sa filiale Aerodom, précise que l'accord prévoit un paiement initial de 775 millions de dollars (705 millions d'euros) à l'Etat.



La société prévoit également d'investir 830 millions de dollars (755 millions d'euros) dans les infrastructures des aéroports tout au long de la période de concession, dont 250 millions de dollars (227 millions d'euros) pour la construction d'un nouveau terminal à Saint-Domingue.



L'échéance du contrat de concession était initialement fixée à 2030.



Depuis qu'Aerodom a rejoint le réseau Vinci Airports, le trafic de ses aéroports a augmenté de 6% par an sur la période allant de 2016 à 2019.



Entre janvier et novembre 2023, celui-ci s'est même inscrit en hausse de 17% par rapport au niveau de 2019 pour la même période.



En 2022, la contribution d'Aerodom au chiffre d'affaires et à l'Ebitda de Vinci s'est élevée à respectivement 191 millions d'euros et 161 millions d'euros, soit une marge opérationnelle de 84,5%.





