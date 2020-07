Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : chute de la marge ROPA au 1er semestre Cercle Finance • 31/07/2020 à 07:44









(CercleFinance.com) - Vinci publie un résultat net part du groupe en perte de 294 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2020, contre un profit de 1.359 millions un an auparavant, et une marge de résultat opérationnel sur activité (ROPA) en chute de 9,1 points à 1,4% du CA. Ce chiffre d'affaires s'est contracté de 14,9% à structure réelle, à 18,5 milliards d'euros (-17% à structure comparable), avec des baisses de 32% pour la branche concessions et de 11% pour la branche contracting. Vinci estime que ses résultats devraient afficher une baisse au second semestre 2020 en comparaison annuelle, mais que celle-ci 'devrait, hors éléments exceptionnels, être nettement moins prononcée que celle constatée au premier semestre'.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris -1.73%