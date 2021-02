Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : chute de 62% du BPA annuel Cercle Finance • 05/02/2021 à 08:52









(CercleFinance.com) - Vinci publie au titre de 2020 un résultat net par action en chute de 62% à 2,20 euros, niveau à peu près en ligne avec les attentes, et un résultat opérationnel sur activité (ROPA) de 2,9 milliards, soit une marge de 6,6% du chiffre d'affaires contre 11,9% en 2019. Le chiffre d'affaires annuel s'est établi à 43,2 milliards d'euros, en baisse de 10% à structure réelle et de 11,1% à structure comparable, le groupe de BTP et de concessions revendiquant toutefois une hausse de ses prises de commandes et de son carnet. Un dividende stable à 2,04 euros par action sera proposé au titre de 2020. Pour 2021, Vinci attend une progression de l'activité et des résultats du contracting, tandis que la trajectoire des concessions dépendra de la pandémie et des mesures restrictives pouvant en découler.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris +4.50%