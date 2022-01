Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: choisi pour un projet routier en Nouvelle-Zélande information fournie par Cercle Finance • 19/01/2022 à 18:08









(CercleFinance.com) - Vinci annonce que HEB Construction, filiale de VINCI Construction en Nouvelle-Zélande, va réaliser la conception et la construction du projet routier dit ' Takitimu North Link ', au sud-est d'Auckland, en groupement avec Fulton Hogan.



Ce projet doit soutenir le développement urbain de la région en améliorant son accessibilité et permettra de soulager les villes voisines du trafic de poids lourds.



Les travaux, d'un montant de 655 millions de dollars néo-zélandais (391 millions d'euros), dureront environ cinq ans, indique Vinci.







