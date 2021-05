Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : choisi pour un contrat routier de 62 ME au Canada Cercle Finance • 25/05/2021 à 17:53









(CercleFinance.com) - Vinci Construction annonce que le ministère des transports de l'État d'Alberta (Canada) a attribué àCarmacks, filialecanadienned'Eurovia(VINCIConstruction),le projet d'élargissement de la voie express A40 danslesud de Grande Prairie. Les travaux, d'un montant de 62,5 millions d'euros(92 millions de dollars canadiens),commenceront en mai 2021. D'une durée d'un peu plus de 3 ans, ils comprennent l'élargissement sur 9,2 km de 2 à 4 voies et la construction de deux ouvrages de franchissement, précise Vinci Construction.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris -0.56%