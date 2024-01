Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci: cash-flow libre record en 2023 information fournie par Cercle Finance • 12/01/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Vinci indique que sur la base des remontées de trésorerie observées en décembre, il ressort en première approche que son cash-flow libre en 2023 devrait finalement dépasser son niveau atteint en 2022, qui était de 5,4 milliards d'euros.



Ce niveau marque ainsi un nouveau record, alors que dans sa dernière publication financière, Vinci avait fait état d'un cash-flow libre attendu pour l'année écoulée 'd'au moins 4,5 milliards d'euros'.



'Cette situation particulièrement remarquable résulterait notamment d'un niveau d'encaissement clients en fin d'année supérieur aux attentes et du décalage dans le temps de certains investissements', explique le groupe de BTP et de concessions.





