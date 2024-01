Vinci, Bouygues, Arkema...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Airbus

Airbus a fait le point sur son activité commerciale du mois de décembre 2023. Ainsi, le groupe aéronautique a livré 112 avions commerciaux le mois dernier à 51 clients. En parallèle, 2319 commandes brutes et 2 094 commandes nettes ont été enregistrées en 2023. Sur l'année 2023, Airbus a livré 735 avions à 87 clients. Le constructeur aéronautique a dépassé ses prévisions. Il prévoyait d'en livrer 720.

Arkema

Arkema devient actionnaire de la start-up Tiamat, spin-off du CNRS en 2017 et pionnière de la technologie des batteries sodium-ion. Cette prise de participation permettra au groupe d'accélérer le développement de solutions techniques adaptées à ces batteries qui n'utilisent pas de lithium. Le Groupe affiche ainsi une nouvelle fois sa volonté d'être un acteur de référence dans les matériaux pour batteries, proposant une palette unique de produits adaptés à toutes les technologies de stockage de l'énergie.

Bouygues

Bouygues annonce la mise en place d'une gouvernance temporaire au sein de sa filiale Bouygues Immobilier à la suite de la démission de son président. Olivier Roussat, directeur général du groupe Bouygues, assurera les fonctions de président de Bouygues Immobilier dans l'attente de la mise en place d'une nouvelle gouvernance.

Carmat

Carmat, concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde, annonce aujourd'hui un accord de principe conditionné avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI) sur les modalités de remboursement du prêt contracté en décembre 2018 auprès de cette dernière pour en repousser l'échéance et limiter les flux de trésorerie associés à son remboursement.

Kalray

Kalray a dégagé un chiffre d'affaires 2023 de 25,8 millions d'euros, en croissance de 57% par rapport à 2022, principalement portée par le marché du stockage. La répartition du chiffre d'affaires 2023 est similaire à celle de l'an dernier : 67% sur la partie "Software" (offre logicielle principalement, complétée par les activités de support et de services connexes) et 33% sur la partie "Hardware" (vente de cartes d'accélération et de solutions matérielles complètes de stockage). Le chiffre d'affaires est réparti de façon relativement équilibrée entre l'Europe et les États-Unis.

Parrot

Le groupe Parrot confirme pour l'année 2024 l'éligibilité de ses actions au dispositif PEA-PME institué par la Loi de finances pour 2014 du 29 décembre 2013. Les actions du spécialiste des drones civils professionnels peuvent donc être intégrées dans les portefeuilles PEA-PME, dédiés aux investissements dans les PME et ETI répondant aux critères fixés par la réglementation applicable.

Schneider Electric

Schneider Electric, spécialiste des solutions numériques d'énergie et des automatisations, a lancé, le 4 janvier 2024, une émission obligataire de 1,3 milliard d'euro sous programme EMTN (Euro Medium Term Note) en deux tranches respectivement de maturité 7 ans avec un coupon fixe de 3% et long 11 ans avec un coupon de 3,25%. Cette transaction permet au groupe d'allonger la durée moyenne de sa dette et de renforcer sa liquidité.

Vinci

Vinci a indiqué dans un communiqué que son cash-flow libre en 2023 devrait avoir dépassé le niveau atteint l'année précédente, soit 5,4 milliards d'euros, pour s'établir à un nouveau record. Le groupe anticipait initialement un cash-flow libre annuel de 4,5 milliards d'euros.