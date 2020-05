Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : bondit vers 79E Cercle Finance • 18/05/2020 à 14:43









(CercleFinance.com) - Vinci bondit vers 79E et pulvérise la résistance des 77E des 14 avril et 8 mai : au sortir d'un corridor 70/77E (inauguré le 8 avril), le titre s'ouvre mécaniquement un potentiel de +7E vers 84E.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris +7.26%