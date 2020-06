Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : BlackRock passe sous les 5% Cercle Finance • 02/06/2020 à 12:52









(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 29 mai, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Vinci et détenir 4,98% du capital et des droits de vote du groupe de BTP et de concessions. Le gestionnaire d'actifs américain précise que ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Vinci sur le marché et d'une diminution d'actions détenues à titre de collatéral.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris +1.67%