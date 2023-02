Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: bien orienté avec des propos de brokers information fournie par Cercle Finance • 13/02/2023 à 13:45









(CercleFinance.com) - Vinci prend 2% et surperforme ainsi la tendance à Paris, aidé par des propos positifs de brokers, dont Barclays qui réitère sa recommandation 'surpondérer', avec un objectif de cours relevé de 6% à 120 euros, sur le titre du groupe de BTP et de concessions.



'Vinci est reconnu à juste titre comme une vache à lait défensive, mais nous pensons que les investisseurs ne lui accordent pas suffisamment de crédit pour le levier opérationnel des aéroports et le potentiel de croissance des énergies/Cobra IS', juge-t-il.



De même, Oddo BHF confirme son opinion 'surperformance' sur Vinci et ajuste son objectif de cours à 123 euros, contre 118 euros précédemment, sur la base du recalage de son modèle financier après la publication récente du groupe.





Valeurs associées VINCI Euronext Paris +2.32%